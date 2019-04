Burgemeester Jo Fonck duwt Oost-Vlaamse sp.a-lijst, schepen Marnick Vaeyens op federale lijst Claudia Van den Houte

04 april 2019

12u20 0 Denderleeuw Burgemeester Jo Fonck is lijstduwer voor sp.a op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Schepen Marnick Vaeyens vertegenwoordigt sp.a voor het eerst bij de federale verkiezingen.

Vaeyens staat op de 16de plaats op de lijst voor de kamer van volksvertegenwoordigers. Hij is in Denderleeuw als schepen bevoegd voor feestelijkheden, communicatie & ICT en groenbeleid. “Ik hou van eenvoudig positief politiek voeren, dichtbij en vaak onder de mensen, met oog voor tradities en de link leggend naar een veilige aangename en actieve toekomst”, vertelt hij over zijn keuze voor deze verkiezing.

Fonck zegt naar een harmonieuze samenleving te streven, waarin ieder zijn rechten en plichten kent en naleeft. “Onze gemeenten aan de Dender kennen hun specifieke ‘verstedelijkte’ problemen. Die wil ik onder de nationale aandacht brengen”, aldus Fonck, die zo in de voetsporen van zijn grootvader Armand De Pelsmaeker treedt.