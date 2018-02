Buren in de clinch met café Mistral UITBATER ONTKENT BESCHULDIGINGEN VAN GELUIDSHINDER EN ANDERE OVERLAST CLAUDIA VAN DEN HOUTE

14 februari 2018

02u49 0 Denderleeuw Het zit er bovenarms op tussen enkele buren en café Mistral in de Stationsstraat. Onder meer Rudy Meert van de aanpalende patisserie Meert klaagt over geluidshinder en andere overlast van het café, maar volgens de uitbater is daar niets van aan. Het gemeentebestuur zegt nog geen klachten te hebben gekregen, maar zal bekijken of er problemen zijn.

Rudy Meert van patisserie Meert, die vlak naast café Mistral is gelegen, is niet te spreken over het café. Hij woont sinds september weer in het privégedeelte van zijn patisserie. "Ik ondervind bijna elke dag geluidshinder van het café. In het weekend kan ik daar nog mee leven, maar niet als het bijna ieder avond een lawaai is. Mijn zoon van veertien kan hier niet slapen - tenzij met oordopjes - en blijft daarom uitsluitend nog bij zijn moeder slapen. Hij durft hier ook niet meer buiten komen. Er zijn ook problemen met de klanten van het café, die wildplassen voor mijn zaak, afval achterlaten, glas kapot gooien en tegen mijn broodautomaat schoppen. In het steegje aan de achterzijde van mijn zaak, dat tussen het café en mijn patisserie ligt en mijn eigendom is, vind ik regelmatig vuilniszakken met etensrechten. Op een bepaald moment kropen de maden er uit. Het gevolg is dat daar nu ratten zitten. Verder heb ik een nieuwe achterdeur moeten aanschaffen omdat men die kapot had gemaakt", aldus Meert.





Voordeur als urinoir

Ook Rudy's buurman Gunter Muylle zegt al hinder te hebben ondervonden van het café. "De muziek wordt dolgedraaid vanuit het café. Vooral in het weekend is er heel wat geluidsoverlast. En ook ónze voordeur wordt als urinoir gebruikt. Ik heb dit al gemeld aan de politie, maar die zegt dat we ze 'op heterdaad' zouden moeten kunnen betrappen", zegt Muylle. "We kunnen dit ook niet uitpraten met de uitbaters, want ze kennen geen Nederlands."





Uitbater Mory van café Mistral ontkent de beschuldigingen. Volgens hem veroorzaakt het café helemaal geen geluidshinder of overlast. "Eén van onze buren heeft de politie al gebeld voor geluidshinder. De politie is langsgekomen, maar heeft toen vastgesteld dat er niet zoveel lawaai was. We letten erop dat de muziek niet te luid staat. Boven ons café hoor je niets van lawaai, hoe kan het dan zijn dat onze buur wel lawaai hoort? Toch belt men de politie, hoewel er geen lawaai is. Ik heb al tegen de politie gezegd dat men moet stoppen om hen te contacteren, anders leg ik zelf klacht neer. Wat het wildplassen betreft, zijn er twee toiletten in ons café, dus onze klanten gaan niet naar buiten om te plassen. En de achterdeur van onze buur was al stuk nog voor hij er (opnieuw) woonde", zegt uitbater Mory.





Reglement naleven

Plaatsvervangend burgemeester Alberic Sergooris (CD&V) zegt dat het gemeentebestuur nog geen klachten heeft gekregen over het café. "Als zo'n zaken worden gemeld aan de gemeente, dan komt dat op het schepencollege terecht en behandelen we dit zeker. Ook de politie die vaststellingen doet, kan indien ze dit nodig acht, ons verwittigen. Dit is het eerste dat we hiervan horen. Ik ga de situatie zeker eens gaan bekijken. Als het klopt, dan zullen we zeker maatregelen nemen. We zien erop toe dat reglementen worden nageleefd", aldus Sergooris.