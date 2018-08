Bromfietser gewond nadat hij achteraan op voertuig botst Koen Baten

24 augustus 2018

Op de N45 ter hoogte van Denderleeuw is een bromfietser rond 13.30 uur gewond geraakt nadat hij tegen een geparkeerde wagen is gereden. Het voertuig was defect en stond geparkeerd op de pechstrook van de expresweg. De bromfietser reed op het fietspad in de richting van Aalst toen hij om een nog onbekende reden afweek van het fietspad en in volle snelheid tegen de koffer van de wagen knalde. De jongeman kwam ten val en raakte gewond. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd naar het ziekenhuis gevoerd. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Tijdens het ongeval was een rijstrook een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar de hinder bleef hierdoor beperkt.