Bromfiets gestolen op oprit

16 augustus 2018

In de Geallieerdenstraat in Denderleeuw is gisteren een bromfiets gestolen op een oprit. Het gaat om het type Booster. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 21.00 uur en middernacht. Het gaat om een MBK Booster met rode accenten. De eigenaar ging bij de politie om aangifte te doen van de diefstal. Enkele buurtbewoners zouden 23.00 uur enkele verdachte personen gezien hebben, maar het is niet duidelijk of ze ook iets met de diefstal te maken hebben. Wie meer informatie heeft over de diefstal kan terecht bij de politiezone Haaltert/Denderleeuw.