Broekstraat heeft al vier jaar 'Gebrekkig Wegdek' Redactie

20 augustus 2018

18u30 0 Denderleeuw Een verkeersbord dat passanten waarschuwt voor een 'gebrekkig wegdek' staat nu al vier jaar stof te vergaren in de Broekstraat in Welle.

Een buurtbewoner is die 'gebrekkige staat' van de Broekstraat in Welle intussen dusdanig beu, dat hij een foto van het ongelukkige verkeersbord op Facebook zwierde. "Echte foto, geen Photoshop, alleen hier in ons Welle te bewonderen. Uniek bord, nergens elders in Europa tegengekomen. Het staat er ondertussen al vier jaar", luidt het bijschrift.

"Er is een verzakking in de straat geweest door werken", klinkt het bij de communicatiedienst van de gemeente Denderleeuw. "Dat probleem is ondertussen verholpen. Maar omdat de staat van het wegdek in die straat redelijk slecht is, laat de gemeente het bord voorlopig staan om weggebruikers te waarschuwen." De heraanleg van de straat staat op korte termijn niet op de planning.