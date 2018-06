Brieven en pakjes van vier straten op oprit bij gebrek aan postzak 08 juni 2018

02u58 0 Denderleeuw Toen Loïck Van Wesemael uit de Kerkstraat gisterenvoormiddag om kwart voor tien zijn deur uitstapte, viel hij op zijn oprit bijna over stapels brieven en pakjes.

"Ik schrok een beetje, want het was precies alsof het allemaal voor mij bestemd was."





Dat bleek niet geval.





"Een aantal brieven was voor ons bedoeld, maar het merendeel was voor andere mensen. Ik kreeg brieven en pakjes bestemd voor de Hertsstraat, de Broekstraat, het Welleplein en de Kerkstraat. Ik heb rondgekeken, maar er was niemand te zien. Omdat ik moest vertrekken en niet wou dat de brieven en pakjes bij mensen met minder goede bedoelingen terechtkwamen, heb ik ze binnen in huis gelegd. Op mijn weg naar Haaltert zag ik een bestelwagen van bpost. Ik heb de man aangesproken over wat ik op mijn oprit had gevonden en hij heeft naar zijn baas gebeld. Rond 12 uur, toen ik weer thuis was, is de postbode nog langsgeweest. Hij zei me dat hij zijn post in bulk bij ons had gedropt om die later te verdelen. Hij had immers geen zak meegekregen van bpost. Ik neem hem niets kwalijk. Ik weet dat postbodes tegenwoordig onder heel wat druk staan", zegt Loïck Van Wesemael.





We contacteerden gisteren bpost, maar daar konden ze nog geen uitsluitsel geven over wat er precies was gebeurd in de Kerkstraat. (CVHN)