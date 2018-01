Brand in garage 02u34 0

In de Kersenweg in Welle is gisterennamiddag brand uitgebroken in de garage van een appartementsgebouw. Het vuur ontstond rond 13.20 uur in een mand waarin papier lag. De brandweer van Denderleeuw kwam meteen ter plaatse, maar bij aankomst was het vuur al gedoofd. De brand veroorzaakte rook, maar alle bewoners konden tijdig hun appartementen verlaten. Het gebouw werd even verlucht en daarna kon iedereen terug naar binnen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk. (KBD)