Bouwvergunning voor opvullen Vlamovenput 20 februari 2018

De deputatie heeft een stedenbouwkundige vergunning toegekend aan firma De Meuter voor het opvullen van de ontgonnen put in de open kouter in de Vinkenstraat. De gemeente Denderleeuw had de vergunning geweigerd nadat 222 inwoners bezwaar indienden tegen de aanvraag, maar de aanvrager ging in beroep en de deputatie volgde de weigering van de gemeente niet. Dieter Janssens van de actiegroep 'Red de Vlamoven' is niet verrast. "Het is jammer, maar we hadden al verwacht dat we weinig konden doen om de bouwvergunning tegen te houden. Nu de bouwvergunning is toegekend kan er ook een milieuvergunning worden aangevraagd en we plannen hierrond de nodige acties. We maken meer kans om de milieuvergunning te kunnen tegenhouden, omdat de open kouter biologisch waardevol gebied is. Er heerst een eigen biotoop op gebied van fauna en flora en we hebben hierover vaststellingen laten doen", aldus Janssens.





De inwoners vrezen dat de put opgevuld zal worden met bouwafval of asbest, al stelde firma De Meuter dat het opvullen met zuivere grond zal gebeuren. "Er staat nergens vermeld met wat de put zal worden gevuld en de firma omschrijft zich als expert in afbraakwerken, grondwerken, saneringen en asbestverwijdering. We gaan proberen om opnieuw zoveel mogelijk bewaarschriften in te zamelen, die deze keer naar de deputatie gaan", besluit Janssens. (CVHN)