Bouw nieuwe stuw start eind volgend jaar 27 juni 2018

02u40 1 Denderleeuw Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv is volop bezig met de voorbereiding van de grootschalige werken voor een nieuwe stuw in Denderleeuw. Die moet het water van de wispelturige Dender beter op peil houden.

"We leggen nu de laatste hand aan het ontwerp van de plannen", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts. "Het bouwdossier wordt binnenkort ingediend. We hopen dat de werken in Denderleeuw eind volgend jaar van start kunnen gaan". De huidige stuw is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken, een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening. Op de linkeroever, waar nu de Molenbeek ligt, wordt een vispassage aangelegd. De beek schuift op en wordt dus gedeeltelijk verlegd. Een vispassage is een constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen. Kajakkers en kanoërs mogen omwille van de veiligheid niet door de sluizen varen. Voor hen komt er vlakbij een comfortabele in- en uitstapplaats. De plannen voor de bouw van de nieuwe stuw in Denderleeuw maken deel uit van het grotere project 'Stuwen op de Dender'. De Vlaamse Waterweg nv wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Naast de stuw van Denderleeuw worden ook de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle aangepakt. In Teralfene wordt de stuw afgeschaft. (CVHN)