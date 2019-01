Boom op sporen verstoort treinverkeer Koen Baten

15 januari 2019

18u39 0

Door een omgevallen boom op de spoorlijn 50A was het treinverkeer tussen Welle en Melle meer dan een uur lang onderbroken. De treinen liepen er heel wat vertraging op en werden rondgestuurd via Aalst. Dit zorgde voor de nodige vertragingen. Alles wordt in het werk gesteld om de boom zo snel mogelijk van de sporen te krijgen. De getroffen reizigers kregen water en iets om te eten aangeboden van de NMBS.