Boete en rijverbod voor twintiger die positief blies 14 juni 2018

02u31 0

K. D. (27) uit Denderleeuw is veroordeeld tot een geldboete van 1.120 euro en 15 dagen rijverbod nadat hij op 7 juli vorig jaar positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 0,92 promille alcohol in het bloed, goed voor een 5-tal pintjes. Zij wagen bleek bovendien niet gekeurd en tot overmaat van ramp had hij zijn verzekeringsbewijs niet bij. (TVR)