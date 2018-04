Boete en rijverbod na ongeval op kerstavond 17 april 2018

Robin D.M. zal kerstavond in 2016 niet snel vergeten. De jongeman crashte in Denderleeuw met zijn wagen door een tuin en kwam tegen een elektriciteitskast tot stilstand.

Op het moment van de feiten was hij onder invloed van alcohol. Hij had 1,5 promille in zijn bloed. "Ik had net met mijn vriendin en haar schoonouders kerstavond gevierd toen we onderweg waren naar huis. Ik geef toe dat ik enkele glazen wijn had gedronken misschien iets te snel reed", aldus D.M.





2.400 euro

De schade na het ongeval was bijzonder groot, gelukkig vielen er geen gewonden. Enkele dagen na het ongeval ging de beklaagde zich ook persoonlijk excuseren bij de bewoners met een bos bloemen. De jongeman was niet aan zijn proefstuk toe en was in het verleden ook al eens veroordeeld. Het leverde hem een geldboete op van 2400 euro waarvan een groot deel met uitstel. Zijn rijbewijs moet hij drie maanden inleveren en hij moet slagen in alle examens om weer achter het stuur te mogen kruipen. (KBD)