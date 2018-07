BK Nieuwelingen start op Dorp Claudia Van den Houte

24 juli 2018

19u15 5

Vzw De Liedekerkse Pijl organiseert zondag 29 juli het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, samen met de gemeenten Denderleeuw en Liedekerke. Het BK bestaat uit drie wedstrijden die op het Dorp in Denderleeuw starten en in de Affligemstraat in Liedekerke eindigen.

Eerst is er een wedstrijd voor dames. Die vertrekt om 10.30 uur en gaat over zeven ronden. Daarna is het de beurt aan de eerstejaars heren, die om 13.30 uur vertrekken en tien ronden afleggen, en de tweedejaars heren starten om 16.15 uur met elf ronden. Elke wedstrijd duurt ongeveer 1,5 uur. Het parcours van 7 km lang gaat van het Dorp richting Fonteinstraat, Kiekenborrestraat, G. Gezellestraat, Thontlaan, Nijverheidszone Begijnemers en gaat zo verder op het grondgebied van Liedekerke.

Van 9 tot 19 uur is alle verkeer verboden op het volledige parcours. Het kruisen van het parcours te voet of met de fiets is mogelijk in Denderleeuw ter hoogte van het Dorp naar zaal Den Breughel, de Kasteelstraat (voor bezoekers rusthuis Sint- Rafaël en de Kaaistraat (voor recreanten van het Jaagpad). Alle straten van het parcours zijn ook parkeervrij van 7 tot 19 uur. Het verkeer richting Liedekerke wordt vanaf de Steenweg omgeleid via Okegem. De oprit naar de E40 in Affligem is vanuit Denderleeuw niet bereikbaar. Het verkeer van en naar De Nayerstraat-Stationsstraat blijft mogelijk.

Meer over Denderleeuw

Liedekerke

sport

sportdiscipline

wielersport