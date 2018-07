BK Nieuwelingen goed van start op Dorp Claudia Van den Houte

29 juli 2018

Het Belgisch Kampioenschap voor nieuwelingen is zondag voor het eerst gestart op het Dorp in Denderleeuw.

Het BK Nieuwelingen werd dit jaar georganiseerd door vzw De Liedekerkse Pijl, in samenwerking met de gemeenten Denderleeuw en Liedekerke. De start gebeurde in Denderleeuw en de finish lag in Liedekerke. Er waren wedstrijden voor dames, voor eerstejaars heren en voor tweedejaars heren. Door het BK Nieuwelingen waren een aantal belangrijke straten in Denderleeuw de hele dag afgesloten voor verkeer.

Op het Dorp konden mensen genieten van een hapje en een drankje. Voor kinderen stond er een groot springkasteel opgesteld. Wie zelf sportief bezig wou zijn, kon op rollen koersen.

Denderleeuws schepen van Sport Yves De Smet (sp.a/LvB) is tevreden. "Zowel in Denderleeuw als in Liedekerke is alles vlekkeloos verlopen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Het is onze droom om in de toekomst samen met De Liedekerkse Pijl en de gemeente Liedekerke een koers voor profwielrenners op poten te zetten. We gaan hiervoor zeker nog met hen samenzitten", aldus De Smet.