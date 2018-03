BINZ vlot niet: gemeentebestuur zoekt coördinator 01 maart 2018

02u57 0 Denderleeuw Het buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) dat werd opgericht, is voorlopig een maat voor niets. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) blijkt dat volgens de politie het BIN-Z weinig tot niet wordt gebruikt.

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen politie en burgers binnen een bepaalde buurt, waarbij burgers verdachte zaken melden aan de politie, die dan een sms stuurt naar alle leden. De politie van de zone Denderleeuw/Haaltert merkt op dat er weinig tot geen meldingen van de zelfstandigen binnenkomen die 'code rood' waardig zijn. Dit heeft tot gevolg dat er weinig of geen' code rood' berichten naar de leden van BIN-Z worden gestuurd, zowel in Denderleeuw als in Haaltert. "De volledige gemeente Denderleeuw is bedekt met een BIN, maar terwijl er meer dan 1.200 leden aangesloten zijn bij de BIN's, zien we dat dit bij het BIN voor zelfstandigen minder het geval is", vertelt burgemeester Jo Fonck (sp.a). "De oorzaken kunnen zijn dat het BIN-Z nog te weinig gekend is - en daar gaan we werk van maken -, maar er is ook geen coördinator voor het BIN-Z, en we stellen bij de andere BIN's vast dat het enthousiasme van de coördinator heel belangrijk is. Het is immers de coördinator die het BIN trekt, niet de politie of de gemeente. We zijn al een tijdje op zoek naar een coördinator, maar vonden nog geen kandidaat. Hiebij doen we nog eens een oproep aan mensen om zich kandidaat te stellen. Het zal ook nog eens geagendeerd worden op de middenstandsraad. Een BIN is een goedkoop middel om de veiligheid en de waakzaamheid te verhogen." (CVHN)