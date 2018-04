Binnenspeeltuin voor klein én groot KAKELBONT MAAKT HET GEZELLIG VOOR WACHTENDE OUDERS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

26 april 2018

02u46 0 Denderleeuw In de nieuwe binnenspeeltuin 'Kakelbont' kunnen kinderen zich uitleven op tal van speeltuigen. De uitbaters maken het ook voor ouders zo aangenaam mogelijk, met een gezellige inrichting, 'kippenhokjes' waar ze rustig kunnen werken en een lounge.

Zaakvoerster Ellen De Smedt is deeltijds kleuterleidster in de wijkafdeling van basisschool 't Landuiterke, maar gaat samen met haar man Tim Vanderhaeghen een nieuwe uitdaging aan. "Ik ben zelf mama van drie kinderen en ging vaak met hen naar binnenspeeltuinen", vertelt Ellen. "Ik moest daarvoor vrij ver rijden en vond de meeste binnenspeeltuinen heel ongezellig om er als mama een beetje te werken terwijl de kinderen aan het spelen waren. Een gezellige binnenspeeltuin ontbrak in Denderleeuw, vond ik. Zo ben ik op een dag thuisgekomen met het idee om zelf een binnenspeeltuin te starten. Ook mijn man vond het een leuk idee en ging op zoek naar een geschikt pand in Denderleeuw." Het koppel vond een leegstaand pand in de A. De Cockstraat en vormde dat om tot een binnenspeeltuin waar het ook voor ouders aangenaam vertoeven is, onder meer in de brasserie. "Bij ons krijg je geen reftergevoel zoals in andere binnenspeeltuinen. Ik vond het ook niet leuk om op plastiek meubilair te zitten, dus kozen we voor comfortabelere stoelen. Aan het speelgedeelte is er een lounge met zeteltjes. Daar kunnen ouders genieten van een drankje terwijl de kinderen spelen. We hebben ook hokjes gemaakt, de 'kippenhokjes', met gezellige bureaustoeltjes, waar ouders kunnen werken en weinig last hebben van geluid. We hebben raampjes gemaakt zodat ze hun kinderen nog altijd in het oog kunnen houden terwijl ze aan het werk zijn. De binnenspeeltuin is geen opvang: de ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen." Ellen is als kleuterleidster niet alleen gewend om met kinderen om te gaan, ook het brasseriegebeuren is haar niet volledig onbekend. "Ik heb tien jaar studentenjobs gedaan in de horeca en heb dus ervaring met opdienen en afruimen. We werken samen met verschillende handelaars in Denderleeuw voor onze producten." De toegang voor Kakelbont bedraagt 6 euro voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Baby's en peuters tot 2 jaar en volwassenen mogen gratis binnen. Voor verjaardagsfeestjes zijn er verschillende formules, die qua prijs variëren van 9 euro tot 13 euro per kind. "Dat is niet zo heel duur. We willen de prijzen zo laag mogelijk houden om alle mensen de kans te geven om langs te komen. Ik heb alle zaken die ik in andere binnenspeeltuigen goed vond overgenomen, maar alle zaken waaraan ik me stoorde heb ik veranderd", aldus Ellen. Kakelbont heeft een capaciteit van 150 kinderen.





Meer informatie via www.kakelbont.be.