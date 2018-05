Binnenkort geen reclamekaartjes meer onder ruitenwisser? 03 mei 2018

Vlaams Belang zal op de gemeenteraad van mei voorstellen om kaartjes van autoverkopers onder de ruitenwisser of tussen de deurstijl van mensen hun auto aan te pakken. Zo'n kaartjes lagen eergisteren nog verspreid op de pendelparking van het station van Denderleeuw. "Het werkt mensen op de zenuwen en leidt vooral tot zwerfvuil", vindt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). "Er zijn mogelijkheden genoeg: aanpassing van het GAS-reglement en/of uitbreiding van het retributiereglement in verband met het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. In Wallonië werd deze vorm van reclame al aan banden gelegd."





Het voorstel van Slagmulder maakt alvast een kans op de gemeenteraad. "Dit moet besproken worden binnen het schepencollege, maar persoonlijk zie ik misschien wel een mogelijkheid in een aanpassing van het GAS-reglement. Het is een voorstel dat overwogen kan worden en kan worden besproken in het college", aldus burgemeester Jo Fonck (LvB/sp.a). (CVHN)