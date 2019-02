Bibliotheek krijgt goede punten van Denderleeuwenaars Claudia Van den Houte

01 februari 2019

20u29 0 Denderleeuw De bezoekers van de bibliotheek van Denderleeuw zijn tevreden over de dienstverlening en het aanbod. Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek van vorig jaar. De bib is ook meer en meer een belevingscentrum geworden met verschillende vrijetijdsactiviteiten.

De resultaten zijn bekend van een gebruikersonderzoek dat in 2018 werd georganiseerd in de bibliotheek, in samenwerking met VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw). “Maar liefst 105 bibliotheken namen deel aan het onderzoek ”, vertelt Alberic Sergooris (CD&V), schepen voor Bibliotheek. “De vragen peilden onder meer naar de tevredenheid, het gebruik en de wensen van de bezoekers.”

Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers nog steeds evenveel lezen als tijdens de vorige metingen in 2004. “Het ontlenen van boeken blijft voor de bib de belangrijkste publiekstrekker, maar we merken dat ook de andere dienstverlening in de lift zit”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo wint het gebruik van computer en internet aan populariteit en zijn de diverse culturele activiteiten erg geliefd. De bibliotheek blijft daarnaast actief inzetten op samenwerking met de lokale scholen, zodat kinderen de weg naar de bib snel leren vinden.”

“De bib is niet langer een plek waar men zich enkel in stilte mag bezighouden, het is meer en meer een plaats voor ontmoeting en activiteiten”, zegt Sergooris. “De bibliotheek blijft, zelfs in tijden dat alles online kan gezocht worden, nog steeds een belangrijke bron van informatie. In de toekomst zal de bib zijn rol als belevingscentrum voor vrijetijdsbesteding blijven uitbouwen.”