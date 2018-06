Bezorgdheid rond pand in Regentiestraat 06 juni 2018

Bij de buurtbewoners van een pand in de Regentiestraat was er wat ongerustheid dat het pand mogelijk was gekraakt en over de glasscherven die op de grond lagen. Volgens burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB) gaat het niet om een kraakpand. "Het pand is van eigenaar veranderd. De vorige eigenaar had planken geplaatst voor de gebroken ramen, maar is nadien nog ter plaatse geweest om zaken op te halen en heeft de planken niet teruggezet. We gaan via het kadaster navragen wie de nieuwe eigenaar is en zullen hem aanspreken om het pand ontoegankelijk te maken. Anders zullen we hem aansprakelijk stellen, want het pand ontoegankelijk maken is verplicht." (CVHN)