Bewoners durven huis niet meer uit door overlast van hangjongeren

31 juli 2018

Buurtbewoners van de wijk Hemelrijk in Denderleeuw maken zich de laatste weken ernstig zorgen over enkele jongeren die er voor overlast zorgen. De jongeren voetballen er op een terreintje maar zorgen voor veel lawaai, afval en bedreigen sommige bewoners zelf. "We voelen ons niet meer op ons gemak", zegt bewoonster Ellen Van Den Borre.

De problemen in de wijk zijn al een hele tijd aan de gang. Heel wat bewoners zijn het intussen beu en vragen voor meer controle, zowel van de verhuurder Dewaco, politie en het gemeentebestuur van Denderleeuw. Verschillende bewoners van de Meiboomlaan in Denderleeuw hebben ook een petitie opgestart om meer maatregelen te treffen. "Het gaat vooral om jongeren tussen 10 en 14 jaar van vreemde origine. Ze komen hier wat voetballen, geen probleem, maar na een tijd loopt het mis en beginnen de jongeren soms te vechten", zegt Ellen. "Als er dan andere kindjes zijn die daar ook willen spelen worden ze gewoon weggejaagd", klinkt het.

Het blijft ook niet alleen bij vechtpartijen tussen de jongeren onderling. "Als er iemand van ons durft te reageren krijgen wij ook verwijten naar ons hoofd geslingerd. Ze beginnen ons ook te bedreigen en ze laten ook dikwijls een hele berg afval achter. Het gaat echt te ver", klinkt het.

François Demesmaeker, oprichter van het buurtinformatienetwerk in de wijk, krijgt ook vaak meldingen van buurtbewoners die zich niet meer op hun gemak voelen. "Ik ben zelf al een paar keer gaan ingrijpen en gezegd dat ze zich moesten gedragen, maar dan kijken ze me aan alsof er niets aan de hand is", aldus François. "Ik durf nog naar buiten gaan, maar de andere bewoners hebben zelf schrik, dus het wordt toch tijd dat er iets gaat gebeuren. Ze mogen hier uiteraard spelen, maar ze moeten zich wel gedragen", klinkt het. De petitie verzamelde heel wat handtekeningen en zal overhandigd worden in de hoop dat er overleg komt.

"De politie patrouilleert intussen al veel meer, maar dan gedragen de jongeren zich natuurlijk meestal, of komen ze pas later buiten. De meeste komen ook niet allemaal van Denderleeuw, maar zijn afkomstig van Aalst. Als er niet wordt ingegrepen dan vrees ik dat het eens fout gaat aflopen, en zo ver mag het echt niet komen," besluit François.

De bewoners vragen daarom een gesprek met dewaco, burgemeester en politie. Burgemeester Jo Fonck liet vandaag vanop vakantie aan een van de buurtbewoners weten dat er op 14 augustus een onderhoud zal zijn over de problemen in de wijk. "Hopelijk komt er snel een oplossing voor de problemen", klinkt het.

Vlaams Belang wil dat de jongeren hard worden aangepakt. "Het respect moet terugkeren en er moet controle komen op domiciliefraude en of illegalen", vertelt Kristof Slagmulder. "Ook de gettovorming daar moet minder en we mogen zeker onze eigen bevolking niet vergeten om voorrang te geven", klinkt het.