Bevrijdingsbal viert 100ste verjaardag einde WO I in Den Breughel Claudia Van den Houte

14 november 2018

18u54 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw organiseert samen met Radio Modern op zaterdag 24 november een ‘bevrijdingsbal’ in zaal den Breughel.

Het bevrijdingsbal is de laatste activiteit in de reeks naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en 100 jaar bevrijding. Het wordt een echte feestavond in de stijl van toen. Iedereen is welkom om in zijn beste pak of haar mooiste jurk de honderdste verjaardag van het einde van de Groote Oorlog te vieren.

Het bal vindt op zaterdag 24 november om 20 uur plaats in zaal Den Breughel. Tickets kosten 10 euro. Inschrijven via de dienst Vrije tijd op webshop.denderleeuw.be, vrijetijd@denderleeuw.be of 053/64.54.00.