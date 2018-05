Bevolkingsgroei levert andere kieslocaties op 30 mei 2018

02u55 0 Denderleeuw Het bevolkingsaantal van de gemeente Denderleeuw is gegroeid en dat brengt nieuwe maatregelen mee voor de verkiezingen op 14 oktober.

Om de stembusgang vlot te laten verlopen heeft de gemeente de kieslocaties en kieswijken gewijzigd. Stemmen zal kunnen in de Gemeentelijke Basisschool Welle, de Gemeentelijke Basisschool Iddergem, de voormalige kerk in wijk Hemelrijk (nu De Palaver), sporthal A. Ottoy en zaal Den Breughel. "We beperken ons voortaan tot onze eigen gemeentelijke gebouwen", vertelt burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB). "Vroeger kon er ook worden gestemd in gebouwen die niet behoren tot de gemeente, maar we merkten dat het toen soms moeilijker verliep om alles op te zetten. In onze eigen gemeentelijke gebouwen is dat gemakkelijker. We werken voortaan ook geografisch in plaats van alfabetisch. Wie bijvoorbeeld het kortst bij De Palaver woont, zal daar kunnen gaan stemmen."





Voorkeuruur op brief

Ook zal er voor de eerste keer een voorkeuruur gedrukt staan op de oproepingsbrieven. Het voorkeuruur is geen verplichting, maar er wordt aangeraden om dit uur wel te respecteren. "Het is louter richtinggevend. Op die manier proberen we de opkomst te spreiden en zo alles sneller te laten verlopen", aldus Fonck.





Eind september worden de oproepingsbrieven verstuurd. Kiezers bieden zich aan met hun oproepingsbrief en met een geldige identiteitskaart. Het adres en het nummer van het stembureau en het voorkeuruur zal vermeld staan op de oproepingsbrief. De gemeente Denderleeuw telde op 1 januari 2018 20.076 inwoners. Dat zijn er 246 meer dan vorig jaar. Omdat de kaap van de 20.000 inwoners is overschreden, zal het aantal gemeenteraadsleden volgend jaar stijgen van 25 naar 27. Eerder schreven we al dat ook de weddes van de burgemeester en schepenen vanaf volgend jaar stijgen omwille van het gestegen inwonersaantal tot boven de grens van 20.000, waardoor de gemeente vanaf 1 januari 2018 tot een hogere bevolkingsklasse (klasse 4) behoort. (CVHN)