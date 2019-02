Beukeboom Snuffelhoekje ontvangt Groene Pluim Claudia Van den Houte

02 februari 2019

17u06 0 Denderleeuw Beukeboom Snuffelhoekje uit Denderleeuw heeft de Groene Pluim 2019 ontvangen.

De Groene Pluim werd voor de vierde keer uitgereikt door Groen Denderleeuw. “Hiermee willen we een pluim op de hoed van een of meerdere vrijwilligers steken die zich inzetten voor een meer sociale en/of ecologische wereld”, aldus Andy Depetter. Beukeboom Snuffelhoekje van Wendy en Henk is een duurzaam boekenwinkeltje waar mensen gezellig samen kunnen zitten in de sofa om een boek te lezen, de krant te lezen en samen een koffie te drinken.

De Groene Pluim werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarbrunch van Groen Denderleeuw. “Meer dan 90 mensen schreven zich in. Daarmee doen we het weer beter dan vorig jaar”, zegt voorzitter Clem De Bolle. De partij vierde er haar mooie verkiezingsresultaat. Ze behaalde voor haar eerste deelname onmiddellijk twee zetels en levert met Andy Depetter de schepen voor Integratie, Duurzaamheid en klimaat, Organisatie en kwaliteit in de nieuwe meerderheid.