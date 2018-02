Betty De Schampheleer houdt het na 24 jaar voor bekeken in politiek 24 februari 2018

02u50 0 Denderleeuw Gemeenteraadslid Betty De Schampheleer (53) stapt eind dit jaar uit de politiek.

Anders dan bij schepen Jürgen Ruysseveldt staat haar beslissing totaal los van de nieuwe Lijst van de Burgemeester (LvB). "Ik had drie jaar geleden al aan mijn partij laten weten dat ik niet meer zou deelnemen aan de volgende verkiezingen op 14 oktober", vertelt De Schampheleer. "Ik heb besloten om de fakkel door te geven aan mijn nichtje Lesley De Schampheleer, die wel op de LvB-lijst zal staan." Betty was in totaal 24 jaar actief in de gemeentepolitiek. In 1994 verving ze haar partijgenoot Frans Coppens in de OCMW-raad, waar ze tot 2000 zes jaar in zetelde. Vanaf 2000 tot nu is ze 18 jaar actief als gemeenteraadslid. "Het is mooi geweest. Ik heb nu drie kleinkinderen waarvoor ik meer tijd wil vrijmaken", klinkt het. (CVHN)