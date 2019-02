Betere wiskundecijfers dankzij ‘tafelkampioenschap’ in basisschool Atheneum Claudia Van den Houte

20u02 1 Denderleeuw De leerlingen van de GO! basisschool Atheneum Denderleeuw hebben het tegen elkaar opgenomen tijdens een ‘tafelkampioenschap’.

Tijdens dat kampioenschap moesten leerlingen vanaf het tweede leerjaar binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk maaltafels oplossen. “Met ons tafelkampioenschap willen de kennis van de maaltafels een flinke duw geven”, vertelt directeur Peter Van Hove. “Tijdens de weken die voorafgaan aan zo’n kampioenschap zijn de leerlingen heel gemotiveerd om hun kennis van de maaltafels bij te spijkeren. De gemiddelde snelheid waarmee ze hun maaltafels oplossen, stijgt in enkele weken aanzienlijk. Tegelijk zorgen we ervoor dat de kinderen steeds betere resultaten behalen voor hoofdrekenen en cijferen.”

“We waren opnieuw verrast over de resultaten. Sommige kinderen hebben ontzettend hard geoefend. De meesten verbreken hun persoonlijk record. Op die manier is iedereen winnaar en is het competitie-element geen enkel probleem.” De leerlingen met de hoogste score per klas kregen na afloop een diploma.