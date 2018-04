Bestuurder zwaargewond nadat hij op zijn dak belandt 09 april 2018

Een zestiger uit Denderleeuw is gisterenavond rond 17.30 zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Eenestraat in Iddergem. De man kwam uit de Parochiestraat gereden toen hij om een nog onbekende reden links vooraan tegen een geparkeerde wagen aanreed. Hierbij vloog de man over de kop en kwam hij op zijn dak terecht aan de rechterkant van de rijbaan. Hij zat gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden door de brandweer van Denderleeuw. De operatie nam een half uur in beslag. Het geparkeerde voertuig kwam tegen een woning terecht en raakte ook zwaar beschadigd. De schade aan de woning bleef beperkt. Ook het voertuig dat over de kop ging liep aanzienlijke schade op. De Eenestraat was tijdens het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (KBD)