Bestuurder slipt tegen vangrail 22 januari 2018

02u31 0

Op de Kemelbrug in Denderleeuw gebeurde zondagochtend rond 6 uur een klein ongeval met een personenwagen. De bestuurder verloor plots de controle over het stuur en slipte tegen de vangrail. Mogelijk was het gladde wegdek de oorzaak van het ongeval. De schade aan het voertuig bleef beperkt en er vielen geen gewonden. De politie is ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. De baan was een tijdje afgesloten voor het verkeer. (KBD)