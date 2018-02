Bestuurder gewond na crash tegen woning 22 februari 2018

Denderleeuw Een zestiger is gisterenmiddag met zijn wagen tegen een steunpaal van een woning gereden. Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur in de Veldstraat in Denderleeuw.

De bewoners waren op dat moment aanwezig en waren bijzonder geschrokken van de klap. "Ik ben onmiddellijk uit mijn zetel gesprongen toen ik de knal hoorde", vertelt Alain. "Buiten zag ik de ravage. De man vertelde me dat hij verblind was door de zon. Ik weet niet of er verder nog andere factoren waren, maar het is wel zo dat ze hier af en toe veel te snel durven rijden", klinkt het.





De schade na het ongeval was bijzonder groot. De wagen was volledig vernield en ook de paal werd volledig losgerukt door de klap en hing gevaarlijk los. De brandweer van Denderleeuw werd er daarom bijgehaald om de paal te verwijderen. De woning moest niet gestut worden en er was geen instortingsgevaar, waardoor de bewoners gewoon weer naar huis konden. De man zelf geraakte gewond bij het ongeval en moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere verzorging. (KBD)