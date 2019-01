Bestuur legt activiteiten in garage Kapellestraat stil na geluidsoverlast CVHN

30 januari 2019

18u33 0 Denderleeuw De eigenaar van een garage in de Kapellestraat in Welle moet zijn activiteiten er stopzetten na herhaaldelijke klachten over geluidsoverlast. Hij had ook geen vergunning.

De eigenaar mag geen activiteiten meer houden in de garage vooraleer hij een vergunning heeft en er mogelijke aanpassingswerken zijn gebeurd aan de garage. “De situatie veroorzaakte de nodige wrevel in de buurt”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Daarom stopt de betrokkene nu onmiddellijk met al zijn activiteiten in de garage. Hij zal een vergunningsvraag indienen. Die aanvraag zal door het gemeentebestuur worden behandeld. Ondertussen zet hij de nodige stappen omtrent mogelijke aanpassingswerken aan de garage. Op die manier wordt het opnieuw voor iedereen aangenaam wonen in de straat.”