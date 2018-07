Belgisch feestje met Les Truttes en vuurwerk Claudia Van den Houte

21 juli 2018

12u00 1 Denderleeuw De Nationale Feestdag werd afgelopen zaterdag ook in Denderleeuw stevig gevierd.

Het Dorpsplein liep vlot vol voor optredens van onder meer '10 Cats Down', een band die rock, country en blues van de jaren 50 bracht. Daarna was het aan coverband Les Truttes, met een mix van muziek en show. Het publiek op hun hand krijgen? Haast moeiteloos.

De viering werd omstreeks 23 uur beëindigd met een prachtig, diervriendelijk vuurwerk — al waren de knallen toch nog altijd behoorlijk luid. Maar het licht- en kleurenspektakel in de lucht was zeker de moeite. En om een veilig verloop te verzekeren, had de brandweer postgevat op de parking achter het gemeentehuis.