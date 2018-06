Begraafplaatsen krijgen verfraaiing 02 juni 2018

De begraafplaatsen in Denderleeuw, Iddergem en Welle zullen enkele veranderingen ondergaan. Op de gemeenteraad zijn drie aangepaste reglementen goedgekeurd. Daarmee wil de gemeente de strijd aangaan tegen verwaarlozing en verloedering van graven. "Als we merken dat een graf verwaarloosd wordt, zullen we ingrijpen. De familieleden worden gecontacteerd om het graf op te knappen. Als na een jaar hieraan geen gehoor wordt gegeven, verwijderen we het graf ambtshalve", zegt burgemeester Jo Fonck, verantwoordelijk voor Begraafplaatsen (sp.a/LvB). Op de begraafplaats van Denderleeuw komt er een nieuw perk voor 38 niet-geconcedeerde graven. "Op dit perk worden enkel rechtopstaande grafmonumenten toegestaan, geen grafzerk dus, en het overige deel van het perceel wordt met gras ingezaaid. Het onkruid zal minder welig tieren wat de graven onderhoudsvriendelijker maakt", aldus schepen Jan De Nul (CD&V). "De begraafplaats krijgt op die manier een groenere en nettere uitstraling. Om de stabiliteit en de onderhoudsvriendelijkheid van dit perk te bewaren, zullen enkele grafkelders geplaatst worden. Indien het weer het toelaat, starten de werken op dinsdag 5 juni." (CVHN)