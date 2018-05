Basisscholen openen groene speelplaats 29 mei 2018

De Vrije Basischool en de Gemeentelijke Basisschool in Welle hebben allebei een groene speelplaats geopend. De scholen in Welle engageerden zich als eerste om deel te nemen aan 'Speelplaats Deluxe', een project waarbij de gemeente samenwerkt met MOS Oost-Vlaanderen met het oog op een groene en avontuurlijke speelplaats in alle basisscholen in Denderleeuw tegen eind 2021. "Door de stijging van het leerlingenaantal drong een uitbreiding van de speelplaats zich op", vertelt Lieve Van Valckenborgh, directeur VBS Welle. "We waren meteen enthousiast over het project. De nieuwe speelplaats zou een groene speelplaats worden. We willen de kinderen prikkelen en hen meer in contact te brengen met de natuur. Er is onder meer een loopbrug, een klimmuur, een wilgenhut en een klim-en klauterparcours." (CVHN)