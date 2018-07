Awimbalieje zet animatoren (en kindjes) in de bloemetjes Claudia Van den Houte

26 juli 2018

17u32 0 Denderleeuw De speelpleinwerking 'Awimbalieje' in Denderleeuw heeft haar animatoren in de bloemetjes gezet op de 'Dag van de Animator'.

'Awimbalieje' is deze zomer opnieuw een succes. Het speelplein vangt dagelijks ongeveer 250 kinderen op in de De Nayerstraat. Gedurende acht weken staan er in totaal 85 animatoren in voor de opvang van de kinderen, zo'n 25 per dag. "Onze animatoren zijn van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds de hele dag in de weer voor de kinderen, voor 34 euro. Ze letten niet alleen op de kinderen, maar bedenken ook spelletjes en activiteiten voor hen. We wilden hen hiervoor dan ook graag in de bloemetjes zetten", aldus hoofdverantwoordelijke Stanny De Block van Awimbalieje.

De animatoren kregen allemaal een bellenblazer als cadeautje. Daarna kregen alle kinderen een ijsje van de animatoren. De ijsjes vielen met deze hitte erg in de smaak.