Auto's dupe van sluiting spooroverweg

07 maart 2018

02u49 0 Denderleeuw Er komt meer protest tegen de geplande afschaffing van de overweg in de Terjodenstraat, waardoor inwoners moeten omrijden om Haaltert te bereiken. De gemeente plant ook om de weg die parallel loopt met de spoorweg met paaltjes af te sluiten. Voor de fietsers is er wel goed nieuws: er komt een fietssnelweg langs de spoorlijn.

Ruim een maand geleden raakte bekend dat Infrabel de spooroverweg in de Terjodenstraat-IJzerenwegstraat wil sluiten. Infrabel wil zoveel mogelijk spooroverwegen in het land weg om, naar eigen zeggen, de veiligheid, het onderhoud en de stiptheid van de treinen te verbeteren. Als de spooroverweg wordt gesloten, zullen de inwoners van Welle moeten omrijden om Haaltert te kunnen bereiken. Nu kan dat via de Terjodenstraat-Driehoekstraat-Broeder de Zwaeflaan.





Langsweg

Voor de bewoners van de IJzerenwegstraat komt er een nieuwe weg of 'langsweg' van 3,5 meter breed, die de IJzerenwegstraat, langs de kant die nu doodloopt op een natuurgebied, zal verbinden met de Groeneweg en alleen mag worden gebruikt door de buurtbewoners. Nu blijkt dat de gemeente de IJzerenwegstraat langs de andere kant - op de kruising met de Driehoekstraat - zal afsluiten met paaltjes nadat de overweg is verdwenen. "Enerzijds vrezen we voor sluipverkeer in de langsweg en de IJzerenwegstraat vanaf de Steenweg en anderzijds zal heel het tracé langs het spoor worden gebruikt als fietssnelweg", vertelt schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V). "Er komt een fietssnelweg die vanuit Brussel naar Denderleeuw loopt (F2) en die dan overgaat in een andere fietssnelweg (F415) vanaf het station van Denderleeuw naar de stations van Welle, Haaltert, Ede en Burst. Als gemeente zijn we hiervoor al bezig om de fietsenstalling aan het station te verbinden met de kemelbrug, zodat dit stuk in 2019 al klaar is. We volgen het STOP-principe, waarbij de prioriteit naar voetgangers en fietsers gaat", aldus De Nul.





Fileleed

"De meeste mensen nemen nog altijd de auto", reageert OCMW-raadslid Carla Vanmulders (N-VA) uit Welle. "Wat de langsweg betreft, is er een gemakkelijkere manier om sluipverkeer te vermijden: laat de overweg gewoon open. Hij wordt vaak gebruikt, omdat het de enige manier is om het fileleed aan het kruispunt Albatros te vermijden. Wat me zwaar op de maag ligt, is dat de meerderheid in de gemeenteraad het aanleggen van de langsweg en daarmee ook de sluiting van de overweg goedkeurde, terwijl de termijn voor bewoners om bezwaarschiften in te dienen nog steeds loopt." Dat vindt ook Wellenaar Steven Debruyn: "Net zoals de meeste Wellenaars gebruik ik de weg naar Haaltert meerdere keren per week. Als de overweg verdwijnt, dan worden twee gemeenten van elkaar afgesloten. Dan moeten de Wellenaars kilometers omrijden om tot in Haaltert te geraken. Er werd geen rekening gehouden met ons."