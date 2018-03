Ardian en Merita (voorlopig) terug naar huis en school 21 maart 2018

Ardian (18) en zijn zus Merita (20) Nuhiji uit Denderleeuw mogen voorlopig weer naar huis en naar school. Ze komen uit Macedonië, maar wonen al acht jaar in België en zijn samen met hun familie al jaren verwikkeld in een procedure om geldige verblijfspapieren voor ons land te krijgen. Hun moeder en oma werden in februari al opgepakt door de politie en Ardian en Merita leven sindsdien samen met hun vader ondergedoken. "Mijn broer, papa en ik mogen weer tijdelijk terug naar huis. We mogen nu ook naar school gaan", vertelt Merita. "De advocaat heeft een procedure opgestart en zolang die loopt, mogen we hier verblijven. Het is wel nog steeds niet zeker dat we hier definitief mogen blijven." IKSO Denderleeuw hield eerder al een petitie en een optocht voor leerling Ardian en ex-leerling Merita. Een vijftigtal leerlingen overhandigde ook al 450 brieven op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).





