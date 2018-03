Ardian (18) bedankt medeleerlingen voor steun SCHOLIER IKSO HOOPT OP TERUGKEER MOEDER EN OMA UIT MACEDONIË CLAUDIA VAN DEN HOUTE

23 maart 2018

02u47 0 Denderleeuw Ardian Nuhiji (18) heeft zijn medeleerlingen van IKSO bedankt voor de massale steun die hij en zijn zus Merita (20) hebben gekregen. Zij mogen voorlopig in België blijven en terug naar school gaan. Hun mama en oma werden intussen al teruggestuurd naar Macedonië.

"Ik ben heel blij dat ik terug naar school kan gaan", zegt Ardian Nuhiji (18) uit het zesde middelbaar van IKSO. Het was al van half februari geleden dat hij nog achter de schoolbanken zat. "Ik heb heel wat lessen gemist, maar ik zal mijn best doen om alle leerstof in te halen. Ik wil heel graag mijn laatste jaar tot een goed einde brengen."





Ardian en zijn zus Merita, ex-leerlinge van IKSO, afkomstig uit Macedonië, wonen al acht jaar in België, maar zijn samen met hun gezin al jaren verwikkeld in een procedure om geldige verblijfs- papieren voor ons land te krijgen. Toen hun moeder en hun oma op 14 februari werden opgepakt door de politie, moesten ze onderduiken en konden ze niet meer naar school of, in het geval van Merita, naar de hogeschool. Nu er een nieuwe regularisatieprocedure werd opgestart, kunnen ze voorlopig terug naar huis en dus ook naar school, tenminste tot zolang de procedure loopt.





Duizenden handtekeningen

IKSO Denderleeuw hield eerder al een petitie en een optocht voor Ardian en Merita. Een vijftigtal leerlingen overhandigde ook al 450 brieven op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Daarom richtte Ardian gisteren op de speelplaats een dankwoord aan zijn medeleerlingen en zijn school. "In twee dagen tijd duizenden handtekeningen verzamelen, honderden brieven schrijven en zelfs naar Brussel gaan om de brieven aan het kabinet van minister Francken af te geven: dat is ongelofelijk", aldus Ardian. "Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen bereid zouden zijn om te helpen. Ontzettend bedankt aan iedereen die de petitie getekend heeft en een brief geschreven heeft, en ook aan al de mensen die me persoonlijk berichten hebben gestuurd om te vragen hoe het met me ging en om me te zeggen dat ik moest volhouden. Dat heeft me hoop gegeven. Het is dankzij jullie dat ik hier terug sta. Bedankt voor alles."





Er is ook minder goed nieuws: de mama en de oma van Ardian en Merita werden intussen al teruggestuurd naar Macedonië. "We hopen dat ze terug naar België mogen komen", zegt Ardian. "Ons gezin is gesplitst. Het is al een maand geleden dat we hen hebben gezien. We spreken elkaar veel via Facebook en videochat, maar dat is niet hetzelfde." Het is ook nog onzeker of Ardian en Merita in België zullen mogen blijven. "We weten niet hoelang de procedure zal duren. Iedereen heeft zoveel voor ons gedaan. Hopelijk is al die moeite niet voor niets geweest."