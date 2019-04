Ann De Roeck heeft dierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen Claudia Van den Houte

11 april 2019

18u24 0 Denderleeuw Ann De Roeck uit Denderleeuw vangt met haar initiatief ‘Dierbaar Natuurlijk’ honden op van mensen die zelf niet voor hun dier kunnen zorgen, omdat ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis, een revalidatiecentrum of instelling verblijven, geen dak boven hun hoofd meer hebben of naar de gevangenis moeten. Omdat de vraag alsmaar stijgt, wil ze een netwerk van vrijwilligers opbouwen.

Ann De Roeck startte vorig jaar met ‘Dierbaar Natuurlijk’. “Ik kwam op het idee toen ik vijf jaar geleden zelf in het ziekenhuis lag. Er verbleef daar toen ook een vrouw die verschillende dieren had. Haar schoonvader had tijdens haar ziekenhuisverblijf haar dieren laten inslapen. In België bestond er nog geen gelijkaardig initiatief. Er zijn wel dierenopvangen, maar niet iedereen heeft 10 of 20 euro per dag om die te betalen. Het alternatief is een asiel, maar dan zijn ze hun dier kwijt, terwijl die mensen het al moeilijk genoeg hebben, zonder dat ze ook nog eens afscheid moeten nemen van hun dier. Bij ons varieert de prijs van 1,5 euro tot 10 euro per dag, afhankelijk van het inkomen van het baasje. Ik vang ook dieren op van baasjes die op reis gaan. Die betalen dan meer voor de opvang en zijn zo solidair met de mensen die het minder breed hebben.”

“Ik heb onlangs ook voor twee dagen een hond opgevangen naar aanleiding van een huwelijk. Het koppel wou niet dat hun hond alleen zat. De meeste dieren die ik opvang, komen wel van mensen die hun woning zijn verloren. Iedereen heeft het recht om een huisdier te houden, maar in doorschuifwoningen is het toch niet toegestaan. Als je bijvoorbeeld je huis verliest in een brand en je krijgt een tijdelijke woning van de gemeente, dan mag je je dier niet meenemen. Ik werk dan ook samen met het OCMW en vzw’s die mensen opvangen die hun huis verloren. Ik vang momenteel ook onder meer een hond op wiens baasje in de gevangenis zit en een hond van iemand die kanker heeft en geen chemokuur wou starten vooraleer er een opvang was voor zijn hond.”

Ann is dringend op zoek naar vrijwilligers. “De vraag om dieren op te vangen stijgt alsmaar en we raken meer en meer bekend. Ik ben vooral op zoek naar gastgezinnen over heel Vlaanderen die tijdelijk een dier willen opvangen bij hen thuis. Ook bij de verzorging van de dieren kan ik hulp gebruiken. Zo ben ik momenteel in onderhandeling om mensen met bijvoorbeeld een beperking, die zich weer moeten aanpassen aan de arbeidsmarkt, bij mij te laten helpen. Voeding en financiële steun zijn eveneens hard nodig om dit unieke project verder te zetten. Ik hoop nog deze lente een kattenchalet te bouwen, zodat we ook katten kunnen opvangen. Ik ben daarvoor nog recyclagemateriaal aan het verzamelen en kan hiervoor ook nog helpende handen gebruiken. Graag zou ik over enkele jaren een eigen gebouw hebben om dieren, maar ook mensen in op te vangen. Dat is echter nog toekomstmuziek.”

Ann zorgt soms maandenlang voor sommige dieren, waardoor er een band ontstaat. “Eén van de honden is al vijf maanden bij mij. Het zal me wel iets doen als hij er niet meer is. Toen ik vorige week een hond terugbracht waarvoor ik maanden had gezorgd, kreeg ik kriebels in mijn buik. Je weet dat het dier terug thuis is bij zijn baasje. Dat is een mooi gevoel.”

Meer informatie via dierbaarnatuurlijk2@gmail.com.