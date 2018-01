Andy Depetter is lijsttrekker voor Groen 29 januari 2018

02u41 0

Groen, dat in Denderleeuw voor het eerst opkomt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, heeft zijn lijsttrekkers bekendgemaakt. De eerste Groen-lijst wordt getrokken door voorzitter Andy Depetter (33). Inge Ranschaert staat op de tweede plaats. "We hebben er veel goesting in om samen deze kar te trekken. We voelen de positieve vibe die er rond ons hangt en dat geeft ons nog meer kracht om er volop voor te gaan", zegt Ranschaert. Op de nieuwjaarsbrunch van Groen werd ook voor de derde keer de Groene Pluim uitgereikt aan vrijwilligers die zich inzetten voor een meer sociale en/of ecologische wereld. De award ging naar de animatoren van speelpleinwerking Awimbalieje. Nationaal voorzitter Meyrem Almaci overhandigde de prijzen. (CVHN)