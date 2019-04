Al grondstortingen nabij Vlamovenput zonder vergunning Claudia Van den Houte

16 april 2019

17u15 3 Denderleeuw Nabij de Vlamovenput langs de Vinkenstraat in Denderleeuw blijken er al grondstortingen te zijn gebeurd, terwijl er (nog) geen vergunning werd toegekend.

Het actiecomité Red De Vlamoven strijdt al een tijdje tegen de opvulling van een ontgonnen put in de Vlamovenkouter. In februari werd bekend dat er opnieuw een vergunning was aangevraagd om de Vlamovenput op te vullen. De gemeente Denderleeuw gaf negatief advies voor de vergunningsaanvraag, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek is intussen afgelopen, maar er is (nog) geen vergunning afgeleverd.

Toch lijken er al werken te zijn gebeurd. “Er is gisteren grond gestort in de directe omgeving van de Vlamovenvijver”, vertelt Dieter Janssens van het actiecomité Red De Vlamoven. “Enkele volle vrachtwagens zijn er op en aan gereden om grond te storten. Het toont aan dat de aanvrager zich niets aantrekt van procedures. Ook jammer dat de gemeente niet proactief gaat kijken wat er daar gebeurt en dat onze sympathisanten het moeten opmerken.”

De gemeente Denderleeuw probeerde al tevergeefs om de eigenaar te contacteren. “Er blijken al voorbereidende werken te zijn gebeurd. Die zijn niet wettelijk omdat er geen vergunning is”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Yves Desmet (LvB). “Het zou gaan om bermen die plots zijn aangelegd ter voorbereiding van de opvulling. Onze diensten zullen morgen nog eens langsgaan en indien nodig zal er een proces-verbaal worden opgesteld. We proberen morgen ook nogmaals de eigenaar te contacteren”, zegt De Smet.