Al drie spoorlopers geïdentificeerd 25 mei 2018

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft enkele van de spoorlopers in de Hertstraat in Welle al geïdentificeerd. Het gaat om drie personen die toen de slagbomen negeerden. De feiten dateren intussen van 19 mei. Rond 8 uur 's morgens staken een tiental scholieren de spooroverweg over. Ook een jonge moeder samen met haar kinderen stond al voorbij de slagboom. Niet veel later kwam de trein aan. De politie zal een dossier over hen opmaken en dit doorgeven aan het parket. Zij zullen dan beslissen wat er gaat gebeuren met hen. De boetes kunnen oplopen tot 3.000 euro. Naar de andere overtreders zoekt de politie op dit moment nog verder, maar die zijn nog niet gekend. De politie is deze week ook gestart met regelmatig controles uit te voeren aan het station, maar kon gelukkig nog geen nieuwe overtreders vaststellen. (KBD)