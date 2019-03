Akten en attesten aanvragen kan voortaan via digitaal loket Claudia Van den Houte

06 maart 2019

12u16 0 Denderleeuw Inwoners van Denderleeuw kunnen voortaan via het vernieuwd digitaal loket onder meer akten en attesten online aanvragen en volautomatisch verkrijgen. Voor wie hulp nodig heeft, is er een doe-het-zelf-loket.

Naast een adreswijziging doorgeven, een probleem melden, je kind inschrijven voor een sportkamp en meer kan je via het digitaal loket voortaan ook akten en attesten van de dienst Burgerzaken en uittreksels uit het strafregister aanvragen, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. “De documenten worden meteen volautomatisch afgeleverd en zijn zowel digitaal als afgeprint 100% rechtsgeldig. Je hoeft je enkel aan te melden met je identiteitskaart en je pincode. Vanop je smartphone of tablet kan je ook veilig aanmelden met de superhandige app itsme”, vertelt Marnick Vaeyens, schepen van Communicatie & ICT (LvB). “Iemand die solliciteert voor een nieuwe job hoeft bijvoorbeeld niet meer speciaal een dag verlof te nemen om een uittreksel strafregister aan te komen opvragen bij de dienst Burgerzaken, maar kan dit ook van thuis uit. Dat bespaart niet enkel tijd en moeite, maar spaart ook een verplaatsing naar het administratief centrum uit.”

In de onthaalruimte van het administratief centrum is er ook een doe-het-zelf-loket, twee computers met toegang tot het digitaal loket. “Daar kunnen inwoners zelf alle mogelijkheden van het digitaal loket ontdekken of attesten aanvragen”, aldus schepen Andy Depetter (Groen). “Op vertoon van je identiteitskaart kan je ook een print van je attest of akte meekrijgen.”

Binnenkort zal je ook een vergunning inname openbaar domein volledig digitaal kunnen aanvragen via de website, die momenteel wordt vernieuwd. “Bovendien zijn we klaar voor de uitrol van DABS, het project Digitalisering van de Akten Burgerlijke Stand van de federale overheid”, vervolgt Vaeyens. “Hiervoor hebben we een enorme hoeveelheid akten laten digitaliseren en verrijken met informatie. Vanaf de start van DABS zullen onze inwoners ook hun geboorteakte uit bijvoorbeeld Aalst of Ninove kunnen aanvragen via het digitaal loket.”

Meer info via www.denderleeuw.be/digitaalloket.