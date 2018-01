Advocaat aanstellen na advies Raad van State 31 januari 2018

02u39 0

In DENDERLEEUW komt er op dinsdag 6 februari een extra gemeenteraad. Er staan vier punten op de agenda, maar de reden waarom er een extra gemeenteraad werd ingeroepen heeft te maken met de procedure van voormalig burgemeester Jan De Dier (toen N-VA, nu DVD) bij de Raad van State. Zoals al bekend stapte De Dier naar de Raad van State tegen zijn ontslag als burgemeester én tegen de benoeming van een nieuwe burgemeester, eerst was dat Alberic Sergooris (CD&V) en daarna Jo Fonck (sp.a). De auditeur van de Raad van State volgde hem daarin en adviseerde om zowel het ontslag van De Dier als de benoeming van Fonck te vernietigen, maar de Raad van State moet nog een definitieve uitspraak doen. De gemeente zal op de gemeenteraad stemmen over het aanstellen van een raadsman die de gemeente moet vertegenwoordigen en over de goedkeuring van de memories van antwoord van de gemeente aan de Raad van State. (CVHN)