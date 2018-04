Aanrijding tussen motorrijder en personenwagen 12 april 2018

Op de Steenweg in Welle gebeurde gisterenochtend een ongeval tussen een motorrijder en een personenwagen. De twee kwamen met elkaar in aanrijding waarbij de motorrijder ten val kwam. De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er was wel wat stoffelijke schade aan beide voertuigen. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder. (KBD)