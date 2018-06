A. Rodenbachstraat wordt definitief eenrichting 05 juni 2018

02u38 2

De A. Rodenbachstraat zal ook na de huidige werken éénrichting blijven. Momenteel zijn er grote nutswerken aan de gang in de stationswijk, waardoor er eenrichtingsverkeer werd ingevoerd in de A. Rodenbachstraat. Schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V) bevestigde na een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) dat de straat ook na de werken permanent éénrichting blijft. "De Rodenbachstraat is zeer smal. Op sommige plaatsen is er nauwelijks een voetpad", vertelt De Nul. "We plannen om de straat op termijn te vernieuwen met voetpaden van 1,5 meter breed. Naast voetpaden zal ook de riolering en het volledige wegdek worden vernieuwd. Er is geen plaats voor zowel tweerichtingsverkeer, én parkeervakken - de meeste woningen hebben geen garage -, én voetpaden. Die voetpaden zijn nodig, want de straat is een drukke verkeersas. We kregen al goede reacties van bewoners die vinden dat de situatie nu al verbeterd is door het eenrichtingsverkeer. We hopen de riolerings- en wegenwerken volgend voorjaar te kunnen starten. Ik schat dat de huidige werken tegen het voorjaar klaar zijn." (CVHN)