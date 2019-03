84-jarige man sinds vanmorgen vermist in Denderleeuw Koen Baten

14 maart 2019

22u19 0

De 84-jarige Herman uit Denderhoutem is sinds 11.00 uur vanochtend vermist. De tachtiger reed deze ochtend rond in de Hoogstraat in Denderleeuw, sindsdien is er geen enkel spoor meer naar hem. Zijn familie weet sindsdien niet meer waar hij is of waar hij naartoe ging. “We hopen dat hij snel weer terechtkomt", klinkt het.

Herman was met zijn oldtimer voertuig onderweg toen hij verdween. Wie meer informatie heeft over waar de man kan zijn of hem nog heeft gezien kan contact opnemen met de politie.

De nummerplaat van zijn wagen is O-ADR-111