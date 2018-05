50 uren doorlopend feest bij jeugdhuis Stam X 12 mei 2018

02u29 1 Denderleeuw Jeugdhuis Stam X is nog tot vanavond 50 uur doorlopend open naar aanleiding van 'de 50 uren van Stam X'. Tijdens die 50 uren staan er verschillende activiteiten op het programma.

Zo waren er gisteren de 'Caralympics', waarbij onder meer kubb werd gespeeld maar dan met bierblikjes. Daarna volgde 's avonds 'Staming Kitsch'. "Dat is een parodie op Kamping Kitsch. Muziek, dansen, verkleden: alles staat in het teken van marginaliteit. Het is een beetje een volksfeest als opwarming voor onze fuif 'Stamptation Island' nadien", vertelt Niels Van Vaerenbergh, bestuurslid van Stam X. "We zijn jaren geleden gestart met de 50 uren naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis. Sindsdien organiseren we om de twee jaar de 50 uren. Er zijn 50 uur doorlopend activiteiten, drank en muziek."





Een 'radiostudio' uit palletten vormt het middelpunt en de rode draad. "Tijdens de vorige editie kwamen we op het idee om een radiostudio na te bootsen om de uren aan elkaar te knopen. We interviewen mensen, bijvoorbeeld politici, en de studio is ook een soort infopunt die omroept wat er allemaal gaande is."





Vandaag staat onder meer nog een beerpongwedstrijd en een bickycontest op het programma. De slotshow eindigt om 20 uur. Deze editie is meteen ook de laatste editie in de Sint-Amandstraat, want het jeugdhuis verhuist in de toekomst naar het Walleken. (CVHN)