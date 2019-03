45ste carnavalsstoet trekt door Denderleeuwse straten Claudia Van den Houte

14 maart 2019

18u55 0 Denderleeuw Na Aalst, Ninove en Lede is het dit weekend de beurt aan Denderleeuw om carnaval te vieren.

De carnavalsfestiviteiten starten zaterdag al met de ballenworp vanop het balkon van het gemeentehuis om 16.11 uur. Daarna vindt om 17.11 uur de sleuteloverhandiging plaats in zaal Den Breughel op het Dorp. Op zondag vertrekt de carnavalsstoet om 14.11 uur vanuit de Hageveldstraat en sluit aan op de reclamestoet, die rond 13.45 uur vertrekt op de parking van Dreamland in de Kasteelstraat. De stoet eindigt in de Stationsstraat. Daar staat op het plein de tribune opgesteld. Om 21.11 uur is er de Harlekijnenworp vanop het balkon van het gemeentehuis en om 23.11 uur wordt de uitslag van de stoet bekendgemaakt in Den Breughel.

Op maandag is er eerst om 9.30 uur een ontbijt in café De Welkom. Om 11.30 uur vindt de pronkzitting ‘Zotte Monjdag’ plaats in Den Breugel. Om 13.30 uur vertrekt de kinderstoet aan ‘t Landuiterken. Die namiddag wordt nog de pechprijs, de prijs voor het mooiste stoetlied en de originaliteitsprijs uitgereikt in respectievelijk café De Key Boys, café De Pajot en café Den Tovenaar. Carnaval Denderleeuw wordt om 22.11 uur afgesloten met de popverbranding op de stationsparking in de Spoorweglaan.

Er nemen 28 groepen deel aan de carnavalsstoet, waaronder ook groepen van buiten Denderleeuw.