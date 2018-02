44ste carnavalsstoet en onthulling carnavalsmonument 23 februari 2018

De carnavalsstoet trekt in Denderleeuw zondag voor de 44ste keer door de straten, een jubileum in de carnavalswereld. De stoet vertrekt om 14.11 uur in de Hageveldstraat en komt aan het station aan, waar ook de tribune zal staan. Naar aanleiding van het jubileum en ook om de overleden carnavalisten te herdenken, nam het gemeentebestuur het initiatief om een carnavalsmonument te laten ontwerpen. Dat zal zondag om 19.11 uur aan 't Kasteeltje ingehuldigd worden. Om 21.11 uur is er de Harlekijnenworp, waarbij de winnaar een mooi juweel kan winnen. Op maandag is er om 11.30 uur de Pronkzitting in zaal Den Breughel en valt er tijdens de Ballenworp om 18.11 uur iets te winnen. De ballenvangers kunnen er gratis tickets bemachtigen voor de kermisattracties op het Dorp, een initiatief van het carnavalscomité, Prins Geoffrey en Prinses Nikki, de Denderleeuwse carnavalsgroepen en de kermisuitbaters. Net als vorig jaar worden er ook deze keer extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zullen er zondag tussen 10 uur 's ochtends en 23 uur 's avonds in de feestzone rond het dorpscentrum containers en vrachtwagens van de gemeentelijke technische dienst geplaatst worden. Die moeten de doorgang voor rijdende voertuigen blokkeren. Gedurende de optocht worden de straten rond het parcours volledig of gedeeltelijk verkeersvrij gehouden. (CVHN)