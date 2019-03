33 procent van de leerlingen in Denderleeuwse basisscholen hebben andere thuistaal Claudia Van den Houte

25 maart 2019

22u06 0 Denderleeuw Het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands blijft stijgen in onze streek. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA).

In Denderleeuw heeft 33 procent van de leerlingen in het basisonderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands. Dat is een stijging van bijna 5 procent op vijf jaar tijd. Ook in naburige steden en gemeenten gaat het Nederlands er op achteruit als thuistaal. Zo heeft in Aalst 28 procent van de lagere schoolkinderen een andere thuistaal dan het Nederlands. In Ninove gaat het om 23 procent en in Geraardsbergen om 18 procent.

Denderleeuw en Ninove vragen al een tijdje om meer middelen vanuit de Vlaamse overheid.