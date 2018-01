32.000 euro voor dringende medische hulp aan illegalen 02u47 0

De Belgische staat heeft in 2016 zo'n 32.017,62 euro betaald aan het OCMW van Denderleeuw als terugbetaling voor dringende medische hulp die ze bood aan illegale vreemdelingen, een stuk meer dan de voorbije twee jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang kreeg van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme. In 2016 werd door de federale overheid 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in dit land verblijven. In Denderleeuw werden er in 2016 13 gevallen geregistreerd van medische hulp buiten een ziekenhuis - tegen een kostprijs van 18.296,62 euro - en 11 binnen een ziekenhuis - tegen een kostprijs van 13.721 euro. In 2015 werden 7 gevallen geregistreerd van medische hulp buiten een ziekenhuis -kostprijs: 7.491,88 euro- en 8 binnen een ziekenhuis -kostprijs: 10.832 euro. In 2014 waren er 13 buiten een ziekenhuis -kostprijs: 7.350,47 euro- en 2 in een ziekenhuis -kostprijs: 166,49 euro. Over hoeveel illegalen het in totaal juist gaat, valt niet op te maken uit de cijfers van de minister. (CVHN)